новости
новости
Регистрация
В массовом ДТП на ул. Октябрьской в Туле пострадали два человека
Фото и видео Сергея Старикова.

В массовом ДТП на ул. Октябрьской в Туле пострадали два человека

Автоавария произошла напротив дома №230.

Утром 1 апреля напротив дома № 230 на ул. Октябрьской в Туле произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации, двигавшийся в направлении к Московскому шоссе ВАЗ-2111 совершил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с «Рено Логан». От удара иномарку закрутило, и она врезалась в ВАЗ-2112.

В результате ДТП пострадали водители «двенашки» и «Рено».

Автомобили заняли значительную часть улицы Октябрьской, в результате чего в сторону Комсомольского парка образовалась серьезная пробка.

На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Галерея
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 1
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 2
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 3
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 4
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 5
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 6
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 7
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 8
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 9
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 10
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 11
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 12
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 13
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 14
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 15
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 16
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 17
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 18
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 19
ДТП, Тула, ул. Октябрьская, 1.04.19 , Фото: 20
показать все фотографии
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:05 +7
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
пострадали в ДТПпострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле состоится фестиваль «Оружейной лиги» КВН
В Туле состоится фестиваль «Оружейной лиги» КВН
12 апреля туляков приглашают на велоквест
12 апреля туляков приглашают на велоквест
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.