В массовом ДТП на ул. Октябрьской в Туле пострадали два человека

Фото и видео Сергея Старикова.

Утром 1 апреля напротив дома № 230 на ул. Октябрьской в Туле произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации, двигавшийся в направлении к Московскому шоссе ВАЗ-2111 совершил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с «Рено Логан». От удара иномарку закрутило, и она врезалась в ВАЗ-2112.

В результате ДТП пострадали водители «двенашки» и «Рено».

Автомобили заняли значительную часть улицы Октябрьской, в результате чего в сторону Комсомольского парка образовалась серьезная пробка.

На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.