В Туле 24 марта частично перекроют Одоевское шоссе

Это связано с удалением аварийных деревьев.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в воскресенье, 24 марта, с 10.00 до 15.00, по Одоевскому шоссе на участке от ул. Болотова до Китаевского проезда будет ограничено движение всех видов транспорта.

Движение автобусов маршрутов № 12/15, 15, 26, 36, 36А, 35, 61, 66, 158К, 136 будет осуществляться по измененной схеме: