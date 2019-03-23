В Туле 24 марта частично перекроют Одоевское шоссе
Это связано с удалением аварийных деревьев.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в воскресенье, 24 марта, с 10.00 до 15.00, по Одоевскому шоссе на участке от ул. Болотова до Китаевского проезда будет ограничено движение всех видов транспорта.
Движение автобусов маршрутов № 12/15, 15, 26, 36, 36А, 35, 61, 66, 158К, 136 будет осуществляться по измененной схеме:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
26
|
пос. Скуратово (Западный) – мкр. Петровский
|
Скуратово (пос. Западный) – пос. Горняк – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Ф. Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова – ул. Болотова – ул. Кабакова – ул. Тихмянова – (ул. Полюсная) – 18-й проезд – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – мкр. Петровский
|
36
|
пос. Хомяково –мкр. Петровский
|
Хомяковское шоссе – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Китаевский проезд – Иншинский проезд – Ханинский проезд – ул. М. Жукова – Одоевское шоссе – мкр. Петровский
|
36-А
|
Архангельское – мкр. Петровский
|
Хомяковское шоссе – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – Китаевский проезд – Иншинский проезд – Ханинский проезд – ул. М. Жукова – Одоевское шоссе – мкр. Петровский
|
136
|
Московский вокзал – дер. Маслово
|
ул. Путейская – Красноармейский пр. – ул. Ф. Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова – ул. Болотова –Одоевское шоссе – дорога «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» – перекресток д. Маслово 1-2 – ул. Чмутова – Павшинский мост – ул. Ф. Смирнова – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Московский вокзал
|
12/15
|
д. Морозовка – ст. Металлург – База № 10 (Мясново)
|
д. Морозовка – ул. Кутузова – ул.Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – ул. Ф. Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова – ул. Болотова – ул. Кабакова – ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова –Одоевское шоссе
|
15
|
Завод "РТИ" –пос. Иншинский – с-з "Ударник"
|
ул. Оружейная – ул. Болдина – пр-т Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр-т – ул. Ф. Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова - ул. Болотова – ул. Кабакова – ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – ул. Лесная (Мыза) – Одоевское шоссе – ул. Шоссейная – пос. Иншинский – а/д Р132 – пос. 12 лет Октября – с-з "Ударник"
|
35
|
ст. Козлова Засека – пос. Михалково
|
ул. Л. Толстого – ул. Старо-Овсянниково – ул. Октябрьская – ул. Киреевская – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Ф. Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова – ул. Болотова – Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – Балтийский пер. – Школьный проезд – пос. Михалково
|
61
|
Областной роддом – з-д Торгового оборудования
|
2-ой проезд Гастелло – ул. Фучика – проезд М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая (ул. К. Маркса) – ул. Пролетарская – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – Китаевский проезд – Иншинский проезд – Ханинский проезд – ул. М. Жукова
|
66
|
д. Федоровка (Хомяково) – ОАО "Балтика" - мкр. Петровский
|
с. Архангельское – Хомяковское шоссе – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Ф. Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова – ул. Болотова – Одоевское шоссе – мкр. Петровский
|
158К
|
Тула (Баташевский сад) - Рассвет
|
ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр-кт – ул. Ф. Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова – ул. Болотова – Одоевское шоссе – ул. Лесная (Мыза) – автодорога Р-139 «Тула-Белев» – дорога "д. Хопилово – пос. Рассвет – ул. Шоссейная"