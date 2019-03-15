В Алексине прошел чемпионат области по фигурному катанию

Фото из архива Myslo.

13 и 14 марта на ледовой арене РУТБ «Ока» прошел чемпионат Тульской области по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях приняли участие 92 спортсмена: из Тулы, Новомосковска, Алексина, Рязани, Калуги и Ступино Московской области.

Победителями стали: в 1 юношеском разряде — Варвара Кузнецова, во 2 спортивном разряде — Алина Романова, в 1 спортивном разряде — Даниил Воронин. Все спортсмены — представители ДЮСШ «Виктория» из Новомосковска.

Второе место занял Данила Куликов (1 юношеский разряд), третьи места: Полина Каменева (1 спортивный разряд), Дарья Щербакова (3 спортивный разряд). Ребята — воспитанники ДЮСШ «Виктория».

Во 2 юношеском разряде успешно выступили представители областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Тулы Анастасия Лобова и Иван Гаврилов. Каждый из спортсменов занял третье место.

В разряде КМС весь пьедестал заняли также представители новомосковской спортшколы: