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Матч «Арсенал» – «Енисей» рассудит Василий Казарцев

Матч «Арсенал» – «Енисей» рассудит Василий Казарцев

Встреча пройдёт в субботу, 16 марта, на домашнем стадионе туляков.

Главным арбитром матча 20-го тура чемпионата России, в котором тульский «Арсенал» встретится с красноярским «Енисеем», станет петербуржец Василий Казарцев.

Ассистировать ему будут москвичи Тихон Калугин и Илья Елеференко. Резервный судья – Иван Сиденков из Санкт-Петербурга. Инспектор – Владимир Енютин из столицы.

Матч пройдёт в Туле 16 марта, начало – в 19.00. О том, как и где купить билеты, читайте здесь.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:34 +1
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