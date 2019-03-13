Матч «Арсенал» – «Енисей» рассудит Василий Казарцев

Встреча пройдёт в субботу, 16 марта, на домашнем стадионе туляков.

Главным арбитром матча 20-го тура чемпионата России, в котором тульский «Арсенал» встретится с красноярским «Енисеем», станет петербуржец Василий Казарцев.

Ассистировать ему будут москвичи Тихон Калугин и Илья Елеференко. Резервный судья – Иван Сиденков из Санкт-Петербурга. Инспектор – Владимир Енютин из столицы.