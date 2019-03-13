Погода в Туле 14 марта: облачно, без осадков, днём до +4

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Местами гололедица. Ветер южной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -8 до -13 градусов, днём – от -1 до +4. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.