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Погода в Туле 14 марта: облачно, без осадков, днём до +4

Погода в Туле 14 марта: облачно, без осадков, днём до +4

Синоптики обещают умеренный южный ветер, давление ниже нормы.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Местами гололедица. Ветер южной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -8 до -13 градусов, днём – от -1 до +4. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +4
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