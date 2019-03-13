Где в Туле отключат свет 14 марта
Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов скорректировать свои планы придётся жителям следующих домов:
- ул. Рязанская, 46, 48,
- Новомосковское ш., 24, 22,
- ул. Советская, 12, 14, 16,
- ул. Кирова, 30, 144-156 (чётн.), 115, 121-131 (нечётн.),
- ул. Декабристов, 55-75 (нечётн.), 82-108 (чётн.),
- ул. Циолковского, 60-74 (чётн.), 77-87 (нечётн.),
- ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-а-82 (чётн.), 88, 90,
- ул. С. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 81, 83, 115,
- ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б,
- ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
- пер. Водоохранный, 15,
- ул. Водоохранная, 37-40-а, 41, 42, 43, 43-а, 44, 45-53,
- ул. 3-я Гостеевская, 1-5, 1-в (нечётн.), 4-8 (чётн.),
- Мясново: 8-й пр-д, 1-17,
- 7-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
- 18-й пр-д, 20-26 (чётн.), 13, 15,
- ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.),
- ул. Планерная, 14-28 (чётн.), 13-31 (нечётн.),
- ул. Кабакова, 1, 2, 3, 6, 10, 11-а, 11-17-а (нечётн.), 14-20 (чётн.),
- Клинской пр-д, 2-28 (чётн.), 9-31 (нечётн.),
- ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.),
- ул. Моторная, 2,
- ул. В. Краснослободская, 5-11 (нечётн.), 8-36 (чётн.), 17, 23, 25,
- ул. Громова, 1-9 (нечётн.), 2, 2-а,
- ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37,
- ул. Н. Краснослободская, 1-а, 1-б,
- ул. Воздухофлотская, 20,
- ул. Кабакова, 22-32-а (чётн.), 23, 29,
- 1-й пр-д, 7-а, 7-27 (нечётн.), 2-а, 2-18-а (чётн.),
- 2-й пр-д, 10-а-30 (чётн.), 5-23 (нечётн.),
- 3-й пр-д, 1-а-е, 2-а-в, 1-9 (нечётн.), 2-16-а (чётн.),
- п. Н. Скуратово: ул. Железнодорожная, 1-9 (нечётн.), 2-12-а (чётн.),
- 1-й пр-д, 1-8-а,
- ул. Октябрьская, 1-10,
- ул. Скуратовская, 1,
- п. Старо-Овсянниково, 1-а.
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