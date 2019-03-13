новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат свет 14 марта

Где в Туле отключат свет 14 марта

Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов скорректировать свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Рязанская, 46, 48,
  • Новомосковское ш., 24, 22,
  • ул. Советская, 12, 14, 16,
  • ул. Кирова, 30, 144-156 (чётн.), 115, 121-131 (нечётн.),
  • ул. Декабристов, 55-75 (нечётн.), 82-108 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 60-74 (чётн.), 77-87 (нечётн.),
  • ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-а-82 (чётн.), 88, 90,
  • ул. С. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 81, 83, 115,
  • ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б,
  • ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
  • пер. Водоохранный, 15,
  • ул. Водоохранная, 37-40-а, 41, 42, 43, 43-а, 44, 45-53,
  • ул. 3-я Гостеевская, 1-5, 1-в (нечётн.), 4-8 (чётн.),
  • Мясново: 8-й пр-д, 1-17,
  • 7-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
  • 18-й пр-д, 20-26 (чётн.), 13, 15,
  • ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.),
  • ул. Планерная, 14-28 (чётн.), 13-31 (нечётн.),
  • ул. Кабакова, 1, 2, 3, 6, 10, 11-а, 11-17-а (нечётн.), 14-20 (чётн.),
  • Клинской пр-д, 2-28 (чётн.), 9-31 (нечётн.),
  • ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.),
  • ул. Моторная, 2,
  • ул. В. Краснослободская, 5-11 (нечётн.), 8-36 (чётн.), 17, 23, 25,
  • ул. Громова, 1-9 (нечётн.), 2, 2-а,
  • ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37,
  • ул. Н. Краснослободская, 1-а, 1-б,
  • ул. Воздухофлотская, 20,
  • ул. Кабакова, 22-32-а (чётн.), 23, 29,
  • 1-й пр-д, 7-а, 7-27 (нечётн.), 2-а, 2-18-а (чётн.),
  • 2-й пр-д, 10-а-30 (чётн.), 5-23 (нечётн.),
  • 3-й пр-д, 1-а-е, 2-а-в, 1-9 (нечётн.), 2-16-а (чётн.),
  • п. Н. Скуратово: ул. Железнодорожная, 1-9 (нечётн.), 2-12-а (чётн.),
  • 1-й пр-д, 1-8-а,
  • ул. Октябрьская, 1-10,
  • ул. Скуратовская, 1,
  • п. Старо-Овсянниково, 1-а.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:53 +4
Другие статьи по темам
Событие
плановые отключения электричествагде в Туле отключат светгде отключат светотключение электроэнергии
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Матч «Арсенал» – «Енисей» рассудит Василий Казарцев
Матч «Арсенал» – «Енисей» рассудит Василий Казарцев
Юные тульские музыканты выступят на одной сцене со звездами
Юные тульские музыканты выступят на одной сцене со звездами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.