Тульская гимнастка завоевала серебро в составе сборной ЦФО на чемпионате России

Фото Федерации спортивной гимнастики России.

С 6 по 10 марта в Пензе проходит чемпионат России по спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 99 мужчин и 82 женщины.

Тулячка Дарья Елизарова в составе сборной ЦФО стала серебряным призером чемпионата в женских командных соревнованиях.



Дарья Елизарова на фото вторая слева.

Состав команды: Дарья Елизарова, Анастасия Агафонова, Влада Котлярова, Анастасия Будылкина, Ангелина Мельникова, Таисия Бороздыко (210,229 балла).

Победила команда «Москва-1», которую представляли Алия Мустафина (двукратная олимпийская чемпионка, пятикратный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, семикратный призёр чемпионатов Европы и девятикратный призёр чемпионатов мира), Мария Пасека (двукратная чемпионка мира и Европы и четырёхкратный призёр Олимпийских игр), Ангелина Симакова, Варвара Зубова, Седа Тутхалян и Ксения Артёмова, набрала 212,561 балла.

Команда Санкт-Петербурга завоевала бронзу с результатом 206,462 балла. Состав: Татьяна Набиева, Елена Еремина, Варвара Баталова, Лилия Ахаимова, Екатерина Митрофанова, Екатерина Боева.