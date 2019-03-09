новости
новости
Регистрация
Тульская гимнастка завоевала серебро в составе сборной ЦФО на чемпионате России
Фото Федерации спортивной гимнастики России.

Тульская гимнастка завоевала серебро в составе сборной ЦФО на чемпионате России

Поздравляем Дарью Елизарову!

С 6 по 10 марта в Пензе проходит чемпионат России по спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 99 мужчин и 82 женщины.

Тулячка Дарья Елизарова в составе сборной ЦФО стала серебряным призером чемпионата в женских командных соревнованиях.


Дарья Елизарова на фото вторая слева.

Состав команды: Дарья Елизарова, Анастасия Агафонова, Влада Котлярова, Анастасия Будылкина, Ангелина Мельникова, Таисия Бороздыко (210,229 балла).

Победила команда «Москва-1», которую представляли Алия Мустафина (двукратная олимпийская чемпионка, пятикратный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, семикратный призёр чемпионатов Европы и девятикратный призёр чемпионатов мира), Мария Пасека (двукратная чемпионка мира и Европы и четырёхкратный призёр Олимпийских игр), Ангелина Симакова, Варвара Зубова, Седа Тутхалян и Ксения Артёмова, набрала 212,561 балла.

Команда Санкт-Петербурга завоевала бронзу с результатом 206,462 балла. Состав: Татьяна Набиева, Елена Еремина, Варвара Баталова, Лилия Ахаимова, Екатерина Митрофанова, Екатерина Боева.

Галерея
Дарья Елизарова на чемпионате России, Фото: 1
Дарья Елизарова на чемпионате России, Фото: 2
Дарья Елизарова на чемпионате России, Фото: 3
Дарья Елизарова на чемпионате России, Фото: 4
Дарья Елизарова на чемпионате России, Фото: 5
Дарья Елизарова на чемпионате России, Фото: 6
Дарья Елизарова на чемпионате России, Фото: 7
Дарья Елизарова на чемпионате России, Фото: 8
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:46 +5
Другие статьи по темам
Люди
Дарья Елизарова
Место
ТулаПенза
Прочее
чемпионат России по спортивной гимнастикемедали

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Умер актер Владимир Этуш
Умер актер Владимир Этуш
В центре Тулы полицейский автомобиль попал в ДТП
В центре Тулы полицейский автомобиль попал в ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.