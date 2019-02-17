новости
новости
Регистрация
В Туле состоялся хореографический фестиваль «Притяжение»

В Туле состоялся хореографический фестиваль «Притяжение»

В нём приняли участие более 1000 человек из разных регионов страны.

В Туле состоялся Второй Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс хореографического искусства «Притяжение – 2019». В нем приняли участие более 1000 человек из Тульской, Калужской, Московской, Липецкой, Ярославской областей.

Участники продемонстрировали народные, современные и эстрадные танцы, а также номера, отражающие танцевальную народную культуру регионов России. Оценивали участников профессора Московского государственного института культуры, известные хореографы, победители танцевальных телепроектов и известный танцор Ильшат Шабаев.

Юных участников конкурса поздравила министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. Она пожелала ребятам дальнейших творческих успехов. Лауреатам и дипломантам конкурса вручили кубки и медали. Гран-при фестиваля получил тульский народный ансамбль танца «Хорошее настроение».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 +2
Другие статьи по темам
Событие
хореографический фестивальтанцевальный конкурсконкурс Притяжениеправительство Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – ЦСКА
В Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – ЦСКА
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.