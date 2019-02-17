В Туле состоялся хореографический фестиваль «Притяжение»

В нём приняли участие более 1000 человек из разных регионов страны.

В Туле состоялся Второй Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс хореографического искусства «Притяжение – 2019». В нем приняли участие более 1000 человек из Тульской, Калужской, Московской, Липецкой, Ярославской областей.

Участники продемонстрировали народные, современные и эстрадные танцы, а также номера, отражающие танцевальную народную культуру регионов России. Оценивали участников профессора Московского государственного института культуры, известные хореографы, победители танцевальных телепроектов и известный танцор Ильшат Шабаев.

Юных участников конкурса поздравила министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. Она пожелала ребятам дальнейших творческих успехов. Лауреатам и дипломантам конкурса вручили кубки и медали. Гран-при фестиваля получил тульский народный ансамбль танца «Хорошее настроение».