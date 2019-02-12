Заместителя главы администрации Суворовского района обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Как сообщила прокуратура Тульской области, 11 февраля прокурор Суворовского района области утвердил обвинительное заключение одного из заместителей главы администрации МО Суворовский район в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. Статья подразумевает использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В ходе следствия установлено, что при исполнении муниципального контракта от 31 июля 2017 года, заключенного администрацией МО Суворовский район с ООО «Энергомонтаж» на сумму 429 997,75 руб. на выполнение работ по демонтажу и установке новых светильников уличного освещения в Суворове, часть работ на сумму 180 246,27 руб. была исполнена.

На участках местности по ул. Ленина в Суворове 15 светильников и 47 кронштейнов не были установлены.

Однако заместитель главы администрации МО Суворовский район подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении подрядчиком в полном объеме обязательств по муниципальному контракту. На основании этих бумаг с лицевого счета администрации на расчетный счет подрядчика были незаконно перечислены денежные средства в размере 249 751,48 руб.

Эти деньги вернули в администрацию уже в ходе расследования уголовного дела.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Суворовский районный суд для рассмотрения по существу.