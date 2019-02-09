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«Тулица» расторгла контракт с капитаном команды Светланой Сурцевой

«Тулица» расторгла контракт с капитаном команды Светланой Сурцевой

Её место займет Марианна Носова.

Волейбольный клуб «Тулица» и игрок команды Светлана Сурцева расторгли действующий контракт по обоюдному согласию сторон. Напомним, что Светлана пришла в комнаду летом 2018 года на стадии подготовки к участию в Чемпионате и была выбрана капитаном «Тулицы».

- С самых первых тренировок Светлана продемонстрировала себя как спортсмен высокого класса, с очень требовательным отношением к себе как к волейболистке. Это было видно во всем: и разминка, и занятия в тренажерном зале, и тактико-технические тренировки – Света все этапы подготовки выполняла с полной самоотдачей.

Из-за возникших семейных обстоятельств, а у Светланы в Краснодаре находятся супруг и дочка, мы пришли к обоюдному мнению о прекращении контракта. Желаем Светлане семейного благополучия и уверены, что она ещё покажет себя как волейбольный специалист., - рассказало руководство клуба.

Капитаном команды назначена Марианна Носова (номер 4).

 

сегодня, в 12:00 0
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