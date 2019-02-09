В Туле ночью сгорел BMW

9 февраля в 03.42 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автотранспортного средства BMW-530 на ул. Дзержинского в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-1. Пожарные прибыли на место в 03.48. Открытое горение было ликвидировано в 03:53.

Пострадавших нет. В результате происшествия в автомобиле выгорел моторный отсек, частично выгорела панель приборов, закоптился салон.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.