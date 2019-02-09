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В Туле ночью сгорел BMW

В Туле ночью сгорел BMW

ЧП произошло на ул. Дзержинского.

9 февраля в 03.42 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автотранспортного средства BMW-530 на ул. Дзержинского в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-1. Пожарные прибыли на место в 03.48. Открытое горение было ликвидировано в 03:53.

Пострадавших нет. В результате происшествия в автомобиле выгорел моторный отсек, частично выгорела панель приборов, закоптился салон. 

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 10:59 +2
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