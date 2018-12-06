Матч «Ахмат» — «Арсенал» рассудит Михаил Вилков

39-летний арбитр ФИФА Михаил Вилков рассудит «Ахмат» и «Арсенал» в матче 17 тура чемпионата России.

Нижегородец Вилков в текущем сезоне обслуживал один матч с участием оружейников. В 11-м туре он зафиксировал гостевую победу «Арсенала» над «Спартаком» — 3:2.

Помогать Михаилу Вилкову будут московские рефери Дмитрий Мосякин и Антон Кобзев. Резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), инспектор — волгоградец Эдуард Малый.