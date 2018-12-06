Фото ПФК «Арсенал».
Матч «Ахмат» — «Арсенал» рассудит Михаил Вилков
Матч состоится в понедельник, 10 декабря, на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало в 19.30.
39-летний арбитр ФИФА Михаил Вилков рассудит «Ахмат» и «Арсенал» в матче 17 тура чемпионата России.
Нижегородец Вилков в текущем сезоне обслуживал один матч с участием оружейников. В 11-м туре он зафиксировал гостевую победу «Арсенала» над «Спартаком» — 3:2.
Помогать Михаилу Вилкову будут московские рефери Дмитрий Мосякин и Антон Кобзев. Резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), инспектор — волгоградец Эдуард Малый.
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