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Матч «Ахмат» — «Арсенал» рассудит Михаил Вилков
Фото ПФК «Арсенал».

Матч «Ахмат» — «Арсенал» рассудит Михаил Вилков

Матч состоится в понедельник, 10 декабря, на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало в 19.30.

39-летний арбитр ФИФА Михаил Вилков рассудит «Ахмат» и «Арсенал» в матче 17 тура чемпионата России.

Нижегородец Вилков в текущем сезоне обслуживал один матч с участием оружейников. В 11-м туре он зафиксировал гостевую победу «Арсенала» над «Спартаком» — 3:2.

Помогать Михаилу Вилкову будут московские рефери Дмитрий Мосякин и Антон Кобзев. Резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), инспектор — волгоградец Эдуард Малый.

 

 

Сюжет: Арсенал
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