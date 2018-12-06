В Туле выберут лучшего Деда Мороза

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За это звание сразятся добрые волшебники из девяти городов страны.

7 декабря стартует проект «Тула — новогодняя столица России». В рамках открытия на площади Ленина пройдет шоу-форум «ЗаМОРОZка».

В город оружейников съедутся Деды Морозы из девяти городов — Санкт-Петербурга, Могилева, Курска, Ярославля, Калуги, Якутска и др. Они будут бороться за звание самого сильного и доброго зимнего волшебника.

Начало шоу-форума и состязаний – 17.00.

Подробная программа праздничных мероприятий 7 декабря здесь.