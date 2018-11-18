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Тульские боксеры завоевали 12 медалей на турнире «Гран-при Тулы»
Фото Александра Каналина.

Тульские боксеры завоевали 12 медалей на турнире «Гран-при Тулы»

Чемпионами в своих весовых категориях стали Рауф Караев, Халид Ягубзаде и Ровшан Ягубзаде.

В оружейной столице состоялся Всероссийский турнир по боксу класса «А» «Гран-при Тулы». Более 100 спортсменов из 21 региона страны приняли в нем участие.

Тульскую область представили 27 боксеров, среди которых были четыре девушки. В финал прошли семеро парней и одна девушка — Анастасия Кузякова. К сожалению, Настя уступила сопернице из Воронежской области.


В красной форме — Анастасия Кузякова.

Сборная Тульской области по боксу завоевала 12 медалей: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовых.

Победителями стали: Рауф Караев (60 кг), Халид Ягубзаде (69 кг) и Ровшан Ягубзаде (91 кг). Уступили в решающих поединках, заняв вторые места: Анастасия Кузякова (57 кг), Рашад Гасанов (52 кг), Илья Эпов (75 кг), Тимур Гамзатов (81 кг) и Илья Руденко (свыше 91 кг). Бронзовые награды в активе Анны Бучневой (60 кг), Александры Соболевой (69 кг), Руслана Айдемирова (60 кг) и Романа Золотарёва (81 кг).


На фото победитель — Халид Ягубзаде.

Халид Ягубзаде

– Турнир для меня важен, потому что проводится дома, в Туле. Хочу показать, что наши боксеры высокого уровня. Спортивная мечта? Выиграть титул чемпиона мира среди профессионалов. Буду расти в этом плане. Настрой и амбиции — всё серьезное.

В награждении победителей и призеров турнира принял участие чемпион мира по боксу и тайскому боксу среди профессионалов, президент Федерации бокса Кузбасса Григорий Дрозд.

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Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 87
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 88
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Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 111
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 112
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 113
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 114
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 115
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 116
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 117
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 118
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 119
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 120
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 121
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 122
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 123
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 124
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 125
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 126
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 127
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 128
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 129
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Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 131
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 132
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 133
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 134
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 135
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 136
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 137
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 138
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 139
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 140
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 141
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 142
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 143
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 144
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 145
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 146
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 147
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 148
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Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 159
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Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 161
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 162
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 163
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 164
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 165
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 166
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 167
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 168
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 169
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 170
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 171
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 172
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 173
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 174
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 175
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 176
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 177
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 178
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 179
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 180
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 181
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 182
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 183
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 184
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 185
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 186
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 187
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 188
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Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 281
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 282
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 283
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 284
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 285
Финал турнира по боксу "Гран-при Тулы", Фото: 286
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:10 +5
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