Тульские боксеры завоевали 12 медалей на турнире «Гран-при Тулы»

Фото Александра Каналина.

Чемпионами в своих весовых категориях стали Рауф Караев, Халид Ягубзаде и Ровшан Ягубзаде.

В оружейной столице состоялся Всероссийский турнир по боксу класса «А» «Гран-при Тулы». Более 100 спортсменов из 21 региона страны приняли в нем участие.

Тульскую область представили 27 боксеров, среди которых были четыре девушки. В финал прошли семеро парней и одна девушка — Анастасия Кузякова. К сожалению, Настя уступила сопернице из Воронежской области.



В красной форме — Анастасия Кузякова.

Сборная Тульской области по боксу завоевала 12 медалей: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовых.

Победителями стали: Рауф Караев (60 кг), Халид Ягубзаде (69 кг) и Ровшан Ягубзаде (91 кг). Уступили в решающих поединках, заняв вторые места: Анастасия Кузякова (57 кг), Рашад Гасанов (52 кг), Илья Эпов (75 кг), Тимур Гамзатов (81 кг) и Илья Руденко (свыше 91 кг). Бронзовые награды в активе Анны Бучневой (60 кг), Александры Соболевой (69 кг), Руслана Айдемирова (60 кг) и Романа Золотарёва (81 кг).



На фото победитель — Халид Ягубзаде.

Халид Ягубзаде – Турнир для меня важен, потому что проводится дома, в Туле. Хочу показать, что наши боксеры высокого уровня. Спортивная мечта? Выиграть титул чемпиона мира среди профессионалов. Буду расти в этом плане. Настрой и амбиции — всё серьезное.

В награждении победителей и призеров турнира принял участие чемпион мира по боксу и тайскому боксу среди профессионалов, президент Федерации бокса Кузбасса Григорий Дрозд.