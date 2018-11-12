Жители Тульской области могут вызвать на дом мобильного почтальона

В удобное для клиента время он придет для погашения кредита, приема платежей за коммунальные услуги, пополнения баланса сотового телефона и др.

В Тульской области внедрено около трехсот мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ) для оказания финансовых услуг на дому.

За год Почта России увеличила количество МПКТ с 10 тыс. до 24 тыс. Благодаря этому в месяц количество принимаемых с их помощью платежей увеличилось более чем в два раза. Ежемесячно с использованием МПКТ в Тульской области принимается более 50 тысяч платежей от населения.

Мобильные фискальные регистраторы и мобильные почтово-кассовые терминалы – смартфоны с предустановленными приложениями, которые позволяют на дому у клиентов принимать платежи за различные услуги. Сервис по приёму платежей через мобильные почтово-кассовые терминалы наиболее удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, а также жителей отдаленных населенных пунктов.

В удобное для клиента время почтальон Почты России придет по указанному адресу для погашения кредита, приема платежей за коммунальные услуги, пополнения баланса сотового телефона, оплаты штрафов ГИБДД, налогов и других платежей.

Оплата производится с помощью мобильного платежно-кассового терминала за наличный расчет, для оплаты достаточно наличия квитанции, либо знание номера лицевого счета. После совершения операции выдается кассовый чек.

Ежемесячно количество платежей, осуществляемых через МПКТ, неуклонно растет. Лидерами по приему платежей являются Богородицкий, Новомосковский и Щекинский почтамты, на каждый приходится более 10 тысяч платежей в месяц.

Вызвать мобильного почтальона на дом можно по телефону ближайшего почтового отделения.