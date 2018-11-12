Из-за ремонта водовода на улице Степанова в Туле ограничат движение транспорта
Аварийные работы будут проводиться во вторник, 13 ноября, с 9.00.
Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, 13 ноября, в связи с производством аварийных работ на магистральном водоводе будет ограничено движение транспорта по улице Степанова.
Ограничения будут действовать на участке от ул. Замочной до ул. Каракозова с 9.00 и до завершения ремонтных работ. Будьте внимательны и учитывайте изменения дорожной обстановки при планировании своих маршрутов.
Другие статьи по темам
Место