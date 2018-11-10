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В Донском сгорел жилой дом
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

В Донском сгорел жилой дом

С огнем боролись шесть сотрудников МЧС.

10 ноября в 06.40 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании постройки на ул. Руднева в микрорайоне Северо-Задонск в Донском. 

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-78.  По прибытии на место происшествия в 06.45, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был ликвидирован в 06.48.

Есть пострадавший. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, постройка выгорела внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 11:57 0
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