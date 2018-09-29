Жительница Тульской области спрятала героин в нижнем белье

Однако женщина не довезла наркотики из Тулы в Донской. Ее остановила полиция.

Зареченский суд Тулы вынес обвинительный приговор 48-летней жительнице Донского. Она признана виновной в ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Обвиняемая договорилась с неустановленным лицом о покупке наркотического средства — смеси, содержащей диацетилморфин (героин) весом около 100 граммов.

Суд установил, что 12 апреля 2018 года женщина приехала в Тулу и забрала на ул. Мелиховской сверток с наркотиком, спрятала его в нижнее белье и уехала в Донской.

Однако в ходе проведения сотрудниками УКОН УМВД России по Тульской области оперативно-разыскного мероприятия автомобиль, в котором находилась обвиняемая, был остановлен. В ходе личного досмотра в одежде женщины был обнаружен и изъят сверток с героином массой 109,6 г.

Суд назначил женщине наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор вступил в законную силу.