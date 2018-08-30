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Волейбольная «Тулица» выбрала нового капитана на сезон 2018-19
Фото «Тулицы».

Волейбольная «Тулица» выбрала нового капитана на сезон 2018-19

Им стала Светлана Сурцева.

29 августа на сборах в Алуште, где в данный момент находится волейбольная команда «Тулица», состоялось общекомандное собрание. Важным вопросом повестки дня стал выбор капитана на предстоящий сезон. Всего на голосование было представлено 4 кандидата.

Единогласным решением тренерского штаба и игроков капитаном стала Светлана Сурцева.

«Решение команды, конечно, было, с одной стороны, неожиданным, — говорит Светлана, — но с другой – вполне предсказуемым. Я в профессиональном спорте 19 лет и могу передать свой опыт коллегам по команде».

Светлана рассказала, что постарается создать такую атмосферу в коллективе, когда каждая волейболистка «Тулицы» будет чувствовать за собой поддержку в любой момент игры и будет уверена, что в каждую секунду ей придут на помощь.

«Наша задача в этом сезоне очевидна — говорит Светлана. — С таким мощным составом мы должны как минимум завоевать медали, а как максимум — выйти в Суперлигу».

Играть Светлана Сурцева будет под номером «16».

Светлана Сурцева — спортсменка с огромным опытом. Волейболом начала заниматься в 1999 году в Челябинской школе под руководством тренеров Людмилы Суховой и Елены Уфимцевой. Карьера стремительно развивалась.

 

  • 2001-2008 гг. — «Балаковская АЭС», г. Балаково.
  • В 2008-2010 гг. — «Ленинградка», г. Санкт-Петербург.
  • 2010-2011 — «Динамо-Янтарь», г. Москва.
  • 2011-2013 — «Динамо», Краснодар.
  • С 2001 по 2003 год Светлана входила в молодежную сборную России.
  • С 2004 года выступала за национальную сборную страны.
  • 2013-2014 — «Тюмень — ТюмГУ», г. Тюмень.
  • В 2015 — «Заречье — Одинцово», Московская область.
  • С 2015 по 2017 — «Динамо» Краснодар.
  • В 2007 г. — бронзовый призер чемпионата Европы.
  • В 2008 г. — бронзовый призер Cev Challenge Cup,
  • В 2011 г. — бронзовый призер Всемирной Универсиады, г. Шэньчжень,
  • В 2013 г. — победитель Cev Challehge Cup,
  • В 2016 г. - победитель Cev Cup,
  • Светлана — 4-х кратный бронзовый призер чемпионата России: 2003, 2004, 2005, 2016; 4-х кратный бронзовый призер Кубка России: 2001, 2007, 2012, 2013.

В 2017 году Светлана собиралась уйти из профессионального волейбола и пропустила сезон 2017−18. Однако любовь к спорту оказалась сильнее, и в 2018 году Светлана стала игроком «Тулицы».

сегодня, в 12:00 +1
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