Олег Белянин покидает пост руководителя тульского Роскомнадзора

Он уволился по собственному желанию.

С 1 сентября Олег Васильевич Белянин больше не будет исполнять обязанности руководителя тульского Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В ведомстве корреспондентам Myslo подтвердили эту информацию. С 1 сентября обязанности руководителя будет исполнять Николай Леонидович Абрамов.

Олег Белянин руководил Роскомнадзором с 2014 года, до этой должности он занимал пост главного редактора газеты «Тульские известия».

Досье Myslo

Николай Леонидович Абрамов

Родился 6 декабря 1969 года в Туле.

В 1986 году закончил тульскую среднюю школу №13.

С 1987 по 1989 год проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил.

С 1989 по 1995 год обучался в Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого на историческом факультете.

После окончания с отличием ТГПУ им. Л. Н. Толстого работал преподавателем, а затем заведующим отделением в Тульском колледже профессиональных технологий и сервиса.

В 2002-2006 гг. обучался заочно в Тульском филиале Московского юридического института, по окончании которого получил диплом с отличием по специальности «Юриспруденция».

С 2008 г. последовательно занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела Управления Россвязьохранкультуры, затем Роскомсвязьнадзора и Роскомнадзора по Тульской области.

С 5 июня 2011 года – заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Тульской области.

За добросовестный труд Абрамов Н. Л. поощрен почетной грамотой Министерства образования РФ и благодарностью руководителя Роскомнадзора.