Фото из архива ПФК «Арсенал».
Футбольный клуб «Арсенал» поздравил Артема Дзюбу с 30-летием
Сегодня, 22 августа, ему исполнилось 30 лет.
На официальном сайте клуба размещено поздравление:
«Артем блестяще провел весеннюю часть чемпионата России-2017/18 в составе «Арсенала», помог нашей команде добиться лучшего результата в истории и завоевал любовь и уважение тульских болельщиков.
Во время чемпионата мира мы пристально следили за игрой Артема в сборной России и радовались его голам и успехам всей команды. Нам приятно осознавать, что аренда в «Арсенале» помогла Дзюбе обрести себя и ярко проявить в матчах самого высокого уровня.
Поздравляем Артема Дзюбу с 30-летием и желаем богатырского здоровья, счастья, удачи, верных друзей, продолжать радовать футбольный мир голами и фирменным юмором.
Артем, ты лучший!»
19 августа, в 13:29, 36 1889 1
19 августа, в 11:11, 34 2492 2
18 августа, в 18:25, 142 5459 4
16 августа, в 13:15, 14 1567 3
Другие статьи по темам
Люди
Место