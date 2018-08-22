Футбольный клуб «Арсенал» поздравил Артема Дзюбу с 30-летием

Фото из архива ПФК «Арсенал».

Сегодня, 22 августа, ему исполнилось 30 лет.

На официальном сайте клуба размещено поздравление:

«Артем блестяще провел весеннюю часть чемпионата России-2017/18 в составе «Арсенала», помог нашей команде добиться лучшего результата в истории и завоевал любовь и уважение тульских болельщиков.

Во время чемпионата мира мы пристально следили за игрой Артема в сборной России и радовались его голам и успехам всей команды. Нам приятно осознавать, что аренда в «Арсенале» помогла Дзюбе обрести себя и ярко проявить в матчах самого высокого уровня.

Поздравляем Артема Дзюбу с 30-летием и желаем богатырского здоровья, счастья, удачи, верных друзей, продолжать радовать футбольный мир голами и фирменным юмором.

Артем, ты лучший!»