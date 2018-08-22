новости
новости
Регистрация
Футбольный клуб «Арсенал» поздравил Артема Дзюбу с 30-летием
Фото из архива ПФК «Арсенал».

Футбольный клуб «Арсенал» поздравил Артема Дзюбу с 30-летием

Сегодня, 22 августа, ему исполнилось 30 лет.

На официальном сайте клуба размещено поздравление:

«Артем блестяще провел весеннюю часть чемпионата России-2017/18 в составе «Арсенала», помог нашей команде добиться лучшего результата в истории и завоевал любовь и уважение тульских болельщиков.

Во время чемпионата мира мы пристально следили за игрой Артема в сборной России и радовались его голам и успехам всей команды. Нам приятно осознавать, что аренда в «Арсенале» помогла Дзюбе обрести себя и ярко проявить в матчах самого высокого уровня.

Поздравляем Артема Дзюбу с 30-летием и желаем богатырского здоровья, счастья, удачи, верных друзей, продолжать радовать футбольный мир голами и фирменным юмором.

Артем, ты лучший!»

Сюжет: Арсенал
Аналитика матча «Арсенал» – ЦСКА: А было ли удаление?
Спорт
Аналитика матча «Арсенал» – ЦСКА: А было ли удаление?
19 августа, в 13:29, 36 1889 1
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев назвал скандальным судейство матча с ЦСКА
Спорт
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев назвал скандальным судейство матча с ЦСКА
19 августа, в 11:11, 34 2492 2
ЦСКА крупно обыграл тульский «Арсенал»: 3:0
Спорт
ЦСКА крупно обыграл тульский «Арсенал»: 3:0
18 августа, в 18:25, 142 5459 4
Молодежка «Арсенала» провела матч с командой заключенных
Спорт
Молодежка «Арсенала» провела матч с командой заключенных
16 августа, в 13:15, 14 1567 3
Все новости сюжета
сегодня, в 14:58 +3
Другие статьи по темам
Событие
день рожденияПФК Арсеналфутболнападающий
Люди
Артем Дзюба
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловой жители нашли в квартире окровавленный труп соседа
В Узловой жители нашли в квартире окровавленный труп соседа
Житель Волгограда украл в тульской турфирме 300 000 рублей
Житель Волгограда украл в тульской турфирме 300 000 рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.