Житель Волгограда украл в тульской турфирме 300 000 рублей

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Советский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор в отношении не судимого 41-летнего жителя Волгограда по статье о краже в крупном размере.

Выяснилось, что 26 апреля этого года подсудимый проходил мимо офиса одной из тульских турфирм. Увидев, что из офиса вышла женщина и не закрыла за собой дверь, он решил воспользоваться ситуацией и проник в помещение. Там мужчина обнаружил и похитил похитил денежные средства — 300 000 рублей, принадлежавшие турфирме, и золотое кольцо стоимостью 28 000 рублей, принадлежавшее лично директору компании.

Подсудимый полностью признал вину, дело рассмотрено в особом порядке. Имущественный вред возмещен подсудимым добровольно.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор пока не вступил в законную силу.