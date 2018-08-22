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Житель Волгограда украл в тульской турфирме 300 000 рублей
Фото ctv7.ru.

Житель Волгограда украл в тульской турфирме 300 000 рублей

Суд приговорил мужчину к одному году колонии.

Советский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор в отношении не судимого 41-летнего жителя Волгограда по статье о краже в крупном размере.

Выяснилось, что 26 апреля этого года подсудимый проходил мимо офиса одной из тульских турфирм. Увидев, что из офиса вышла женщина и не закрыла за собой дверь, он решил воспользоваться ситуацией и проник в помещение. Там мужчина обнаружил и похитил похитил денежные средства — 300 000 рублей, принадлежавшие турфирме, и золотое кольцо стоимостью 28 000 рублей, принадлежавшее лично директору компании.

Подсудимый полностью признал вину, дело рассмотрено в особом порядке. Имущественный вред возмещен подсудимым добровольно.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор пока не вступил в законную силу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:35 +1
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Тула

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