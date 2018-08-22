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В Узловой жители нашли в квартире окровавленный труп соседа
Фото из архива Myslo.

В Узловой жители нашли в квартире окровавленный труп соседа

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Узловой следователи задержали 44-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По предварительным данным, задержанный убил своего 49-летнего знакомого. Окровавленный труп мужчины в его квартире обнаружили соседи и сообщили о страшной находке в правоохранительные органы.

Как сообщили Myslo в пресс-службе следственного комитета, прибывшие на место сотрудники полиции установили, что смерть была насильственной.

Личность злоумышленника удалось установить в результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий. Следователи направили в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:02 +2
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УзловаяТульская область

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