В Узловой жители нашли в квартире окровавленный труп соседа

В Узловой следователи задержали 44-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По предварительным данным, задержанный убил своего 49-летнего знакомого. Окровавленный труп мужчины в его квартире обнаружили соседи и сообщили о страшной находке в правоохранительные органы.

Как сообщили Myslo в пресс-службе следственного комитета, прибывшие на место сотрудники полиции установили, что смерть была насильственной.

Личность злоумышленника удалось установить в результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий. Следователи направили в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.