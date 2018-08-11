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Молодежка «Арсенала» обыграла «Ахмат» и вышла на первую строчку турнирной таблицы
Фото пресс-службы "Арсенала".

Молодежка «Арсенала» обыграла «Ахмат» и вышла на первую строчку турнирной таблицы

Тульские футболисты добыли третью победу подряд.

11 августа на Косой Горе молодежная команда «Арсенала» принимала сверстников из «Ахмата». Подопечные Вадима Гаранина обыграли соперника с минимальным счетом. На 44-й минуте Аджоев заработал штрафной на правом фланге, Хлусевич выполнил нацеленную подачу к линии вратарской, где Крикуненко головой переправил мяч в сетку.

Третья победа подряд позволила тулякам закрепиться на первой строчке турнирной таблицы.

«Арсенал»-мол. — «Ахмат»-мол. Грозный — 1:0 (1:0)

11 августа. Тула. Стадион ДЮСШ «Арсенал», 100 зрителей. Судья Андрей Ободеев (Рыльск).

Гол: Крикуненко (44, 1:0).

«Арсенал»-мол.: Шамов, Аджоев (Орехов, 63), Мингазов (Гребенщиков, 46), Осипов, Максименко (Прилепский, 71), Мельников (Веприков, 90+), Хлусевич (Николаев, 84), Клементьев, Бобров (Еременко, 88), Крикуненко, Иванов.

«Ахмат»-мол.: Шепляков, Кармаев, Им. Альсултанов, Денилханов (Магамаев, 52), Мосейчук (Хакиев, 65), Бацуев, Адамов, Абдурахманов, Хубулов (Садулаев, 63), Магомадов, Хизриев (Ис.Альсултанов, 46).

Предупреждения: Крикуненко (19), Мосейчук (22), Бацуев (41), Абдурахманов (73).

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