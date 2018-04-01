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Гимнастка Ирина Комнова стала лучшей на первенстве ЦФО
Ирина Комнова. Фото Алексея Пирязева.

Гимнастка Ирина Комнова стала лучшей на первенстве ЦФО

Престижный турнир по спортивной гимнастике в Туле завершился. Наши девушки показали блестящие результаты.

На первенство Центрального федерального округа по спортивной гимнастике в наш регион приехали лучшие спортсменки из Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей. Тульскую область представили 12 гимнасток — шесть девочек 9−12 лет и шесть юниорок 13−15 лет.

Старшие девушки на днях отлично выступили и выиграли серебро турнира. Не уступили им и девочки - днем позже младшая команда также выступила практически без ошибок и выиграла заслуженное серебро. 


Ирина Комнова.

В личном зачете гимнастка из Новомосковска Ирина Комнова заняла первое место по программе мастеров спорта.


Мария Громова.

Тулячка Мария Громова стала третьей по программе кандидатов в мастера спорта, а Дарья Рапшина - первой по программе второго взрослого разряда. 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:26 +4
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