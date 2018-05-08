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СМИ: Футболист «Арсенала» Артем Дзюба получит вызов в сборную России
Фото из архива Myslo.

СМИ: Футболист «Арсенала» Артем Дзюба получит вызов в сборную России

За туляков футболист забил пять голов в девяти матчах РФПЛ.

Артём Дзюба, 29-летний форвард тульского «Арсенала», будет включен в расширенное число кандидатов в сборную России на участие в ЧМ-2018. Об этом пишет «Спорт-Экспресс», ссылаясь на собственный источник.

В ближайшие дни каждая из 32 федераций стран-финалистов турнира должна отправить в ФИФА список до 35 игроков, из которых 23 войдут в окончательную заявку.

По данным издания, велика вероятность того, что Дзюба получит вызов на сбор национальной команды — 18 мая 28 футболистов отправятся в Австрию, где начнут подготовку к чемпионату мира.

Напомним, Артём Дзюба был арендован «Арсеналом» у питерского «Зенита» до конца сезона. За туляков футболист забил пять голов в девяти матчах РФПЛ.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:00 +1
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