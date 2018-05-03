Тульский велогонщик побил рекорд России

Фото из архива Myslo.

Гонщик команды Marathon-Tula Александр Дубченко побил рекорд России на 500 м с/x (25,643) на Всероссийских соревнованиях в «Крылатском».

Еще один велогонщик Алексей Носов стал вторым с результатом 26,721. Также ранее Носов выиграл на 500 м с места, Дубченко стал третьим.

Также на счету Дубченко на этих стартах победа в гите с/х на 200 м с результатом 9,903 (Носов 5-й, 10,042) и второе место в спринте. На счету Татьяны Киселевой также два призовых места — второе в спринте, третье в гите на 200 м с/х.

Ранее Myslo делал большой материал об Александре Дубченко. Почитать можно здесь.

Хотите рассказать о спортивных событиях и достижениях своих родственников или знакомых? Пишите на почту kristina@myslo.ru, звоните по номеру 8(4872) 57-07-07 (доб. 232).

Также нам можно написать в группу ВКонтакте.