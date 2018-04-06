7 апреля в Туле стартует чемпионат и первенство ЦФО по ММА

В Туле 200 спортсменов ожидают участия в чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА), которое состоится в эти выходные в манеже стадиона «Арсенал».

Соревнования такого уровня в этом виде спорта в Тульской области проводятся впервые. Целями мероприятия являются содействие развитию и популяризации смешанного боевого единоборства, повышение спортивного уровня участников, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, а также отбор на чемпионат России, который состоится в мае в Челябинске.

Своё мастерство продемонстрируют одни из лучших бойцов ЦФО.

Тульскую область представят звёзды ММА, многократные победители и призёры турниров.

Организаторами чемпионата и первенства ЦФО России является Тульская региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)».

- Смешанное боевое единоборство очень любят в Туле, у этого вида спорта в нашем регионе богатая история и крепкие традиции. Совсем недавно региональная Федерация ММА открыла второе дыхание. И мы успели накопить позитивный опыт проведения, как официальных соревнований, так и крупных спортивных событий, – заявляет президент ТРОО «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» Илья Степанов. – Приятно, что нам доверили принять чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству! Тульская Федерация ММА полностью готова провести соревнования на самом высоком уровне. За это выражаем благодарность Генеральному спонсору – федеральному информационно-аналитическому изданию «SM News», партнёру – спортзал «ХУЛИГАН».

7 апреля в 09.00 состоится торжественное открытие соревнований, а в 11.30 начнутся первые поединки.

8 апреля состоятся полуфинальные и финальные бои. Завершит мероприятие церемония награждения победителей.