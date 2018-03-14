Fight Show «Битва за Тулу» состоится уже через два дня!

В клетке сойдутся 24 непримиримых соперника, 24 звезды ММА! Грандиозное зрелище заставит в жилах стыть кровь.

В главном бою вечера встретятся серебряный призёр Кубка мира по кикбоксингу, бронзовый призёр Всероссийского турнира по боксу, вице-чемпион Москвы по панкратиону и двукратный победитель чемпионата Тульской области по боксу наш земляк Алексей «Атаман» Махно и чемпион Франции по Сават и кикбоксингу Дадгджи Ясцин.

Честь города будут отстаивать участники #hooliganteam: кроме Алексея Махно, это Антон Прусаков и капитан команды — Денис Полехин. Тигран Оганесян из города Щёкино поборется за шанс стать участником #hooliganteam.

Чемпион мира по панкратиону, чемпион России по боевому самбо, капитан #Hooliganteam Денис Полехин готовится к реваншу с опытнейшим украинским бойцом тяжеловесом Евгением Болдыревым.

Противник Полехина начал свою профессиональную карьеру в 2009 году и на данный момент провел 21 бой, в девяти из которых одержал победу. Украинец принимал участие в турнирах M-1 Global, RFP, Draka, встречался в поединках с такими соперниками, как Руслан Галунк и Виталий Опарин.

Тулякам также выпал невероятный шанс увидеть в деле знаменитого бойца Николая Савилова из клуба «Арта», который защищал знамёна Рязани против американской легенды Джеффа Монсона.

Гостям Fight Show «Битва за Тулу» помимо потрясающих по зрелищности поединков звёзд ММА приготовлена яркая развлекательная программа: DJ сет, выступление кавер-группы «Индиго» и многое другое!

Программа дня

Взвешивание. Дуэль взглядов. Пресс-конференция

15 марта, 19.00, ТЦ «Гостиный двор», вход бесплатный

Бойцы в день боя проходят медицинский осмотр главным врачом соревнований, процедуру взвешивания в присутствии главного судьи соревнований, чтобы понять входят ли они в заявленную весовую категорию и ВПЕРВЫЕ на несколько секунд встречаются взглядами. Возможно, именно эта встреча определит ход боя!

Открытая тренировка

15 марта, 20.30, спортзал «Хулиган», пр-т Ленина, 77, вход бесплатный

Участники Fight Show «Битва за Тулу» проведут тренировку для всех желающих! Вы сможете отработать боевые приёмы и получить мастер-класс от именитых бойцов, идущих к чемпионским поясам M-1 Challenge.

Бои

16 марта, 19.00, Тульский цирк, ул. Советская, 96

Главный бой вечера: Алексей «Атаман» Махно vs Дадгджи Ясин

Основные бои:

Николай Савилов vs Шота Бетлемидзе

Андрей Селедцов vs Дмитрий Красников

Денис Полехин vs Евгений Болдырев

Подробности по телефону +7 (930) 797 24 23.