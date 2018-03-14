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В Туле на улице Комсомольской столкнулись «Дэу» и «Рено»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на улице Комсомольской столкнулись «Дэу» и «Рено»

В аварии пострадала женщина.

13 марта в 7.05 в Туле на улице Комсомольской 21-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия», по предварительной информации, при выезде с прилегающей территории врезался в «Рено Флюенц», под управлением 36-летнего мужчины.

В ДТП пострадала 52-летняя пассажирка «Дэу». Женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:09 +3
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