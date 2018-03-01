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Тульский экологический проект вышел в финал конкурса ООН
Фото caf.com

Тульский экологический проект вышел в финал конкурса ООН

Туляки претендуют на награду в номинации «Электронная окружающая среда».

В феврале завершился второй этап конкурса Организации Объединенных наций на соискание премии Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, который отмечает достижения стран, городов и регионов в создании общественно важных IT-cервисов, — WSIS Prizes-2018.

За премию боролись 695 проектов из 90 стран мира.

Они оценивались по 18 категориям.

Народное голосование определило 90 проектов-чемпионов. В число сильнейших вошли 7 российских проектов, при этом один из них создан в Туле.

Работа «Экологическая карта и веб-сервис Красная книга Тульской области» представлена в номинации «Электронная окружающая среда». Основой проекта служат интернет — ресурсы «Экологическая карта Тульской области» и «Красная книга Тульской области».

Финал международного конкурса пройдет в Женеве 20 марта.

Эксперты оценят наилучшие из представленных IT-решений и объявят имена победителей в каждой категории.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:32 0
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