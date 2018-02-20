«Арсенал» на сборах обыграл сербское «Динамо»

В Турции завершился контрольный матч «Арсенала» и лидера первой лиги Сербии «Динамо» из Вранье. Оружейники обыграли соперника со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил Кантемир Берхамов.

«Арсенал» — «Динамо» Вранье — 1:0 (0:0)

20 февраля. Турция. Белек, стадион «Корнелия Делюкс». Судьи Манфредас Лукьянчукас, Мангердас Мираускас, Дейнес Раудис (все — Литва).

Гол: Берхамов (85).

«Арсенал»: Березин (Обухов, 46), Хагуш, Денисов, Сунзу, Новосельцев (Буранов, 45), Александров, Аджоев, Берхамов, Ивакин, Шевченко, Расич.

«Динамо»: Джурич, Станкович, Баранин, Д. Стеванович, Вукайлович, Окамиян (Антич, 69), Стойкович, Сурака (Спасич, 55), М. Стеванович, Ранжелович (Карапанджич, 58), Невелькович (Христич, 64).

Предупреждения: Хагуш (40), Ранжелович (49).