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«Арсенал» на сборах обыграл сербское «Динамо»
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» на сборах обыграл сербское «Динамо»

Матч завершился со счетом 1:0.

В Турции завершился контрольный матч «Арсенала» и лидера первой лиги Сербии «Динамо» из Вранье. Оружейники обыграли соперника со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил Кантемир Берхамов.

«Арсенал» — «Динамо» Вранье — 1:0 (0:0)

20 февраля. Турция. Белек, стадион «Корнелия Делюкс». Судьи Манфредас Лукьянчукас, Мангердас Мираускас, Дейнес Раудис (все — Литва).

Гол: Берхамов (85).

«Арсенал»: Березин (Обухов, 46), Хагуш, Денисов, Сунзу, Новосельцев (Буранов, 45), Александров, Аджоев, Берхамов, Ивакин, Шевченко, Расич.

«Динамо»: Джурич, Станкович, Баранин, Д. Стеванович, Вукайлович, Окамиян (Антич, 69), Стойкович, Сурака (Спасич, 55), М. Стеванович, Ранжелович (Карапанджич, 58), Невелькович (Христич, 64).

Предупреждения: Хагуш (40), Ранжелович (49).

Сегодня, 20 февраля, болельщиков «Арсенала» ждет еще один матч — оружейники сыграют с «Кайратом». Начало в 17.00.

 
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"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 1
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 2
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 3
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 4
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 5
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 6
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 7
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 8
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 9
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 10
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 11
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 12
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 13
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 14
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 15
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 16
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 17
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 18
"Арсенал" - "Динамо" Вранье, Фото: 19
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:02 +1
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