Тульские конькобежцы завоевали путевки на финал первенства России

Тулячка Олеся Сергиеня на фото слева.

Тульские конькобежцы Олеся Сергиеня, Валерия Андросова, Данила Липатов и Роман Латухин завоевали путевки на финал первенства России, которое с 21 по 25 февраля пройдёт в Коломне.

С третьего этапа первенства ЦФО, который завершился в Иваново, наши спортсмены привезли 9 медалей.

На счету Олеси Сергиени два золота, серебро и две бронзы, у Валерии Андросовой — три серебряные награды, в активе Данилы Липатова — бронза, а Роман Латухин на трех дистанциях входил в восьмерку самых быстрых.

Кроме того, в общем зачете соревнований Олеся Сергиеня заняла первые места на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также в многоборье. Валерия Андросова в многоборье стала второй. Наставник наших конькобежцев Елена Прусова была отмечена как лучший тренер. Об этом сообщает Федерация конькобежного спорта Тульской области.