Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Чернском районе сгорела баня
С огнем боролись 9 пожарных.
28 января в 3.16 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании бани на ул. Молодежная в с. Архангельское Чернского района.
На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета.
С огнем удалось справиться уже в 3.33.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, баня выгорела внутри. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС России по Тульской области напоминает:
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».
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