В Чернском районе сгорела баня

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

28 января в 3.16 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании бани на ул. Молодежная в с. Архангельское Чернского района.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета.

С огнем удалось справиться уже в 3.33.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, баня выгорела внутри. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».