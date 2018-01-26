В Туле прошли межрегиональные соревнования по легкой атлетике

Фото Федерации легкой атлетики по Тульской области.

В Туле в легкоатлетическом манеже стадиона «Арсенал» прошли первые официальные межрегиональные старты для спортсменов возрастной категории 2001-2002, 2003-2004 годов рождения. Юные легкоатлеты соревновались в беге на 60, 200, 400, 800 метров, а также в смешанных эстафетах 4×150 м.

В соревнованиях, которые являлись первым этапом серии стартов «Гран-при Ростех», приняли участие более 200 спортсменов из Тулы, Алексина, Новомосковска, Кимовска, Узловой, Щёкино, Болохово, Белёва, Суворова, а также Московской и Рязанской областей.

Наиболее значимые победы с высокими результатами одержали юные туляки 2003 года рождения — Яков Никулин и Снежана Ломакина. Яков выиграл спринт на 60 м с результатом 7,1 секунды. Снежана первенствовала в беге на 800 м, показав 2 мин. 23,9 секунды.

Из 16 комплектов наград в личных видах — пять золотых медалей на счету воспитанников тренера Вячеслава Маринова.