23 января «Арсенал» сыграет с командой «Теннис-Боруссия»

Первым соперником тульского «Арсенала» на сборах в Турции станет команда из Германии — «Теннис-Боруссия». Матч состоится 23 января в 16.00 по МСК.

Отметим, что за этот клуб в сезоне 1999/2000 выступал бывший тренер туляков Сергей Кирьяков.

Также оружейники сыграют со следующими командами:

27 января — «Габала» (Азербайджан);

3 февраля — «Лудогорец» (Болгария);

6 февраля — «Динамо» (Тбилиси, Грузия);

20 февраля — «Кайрат» (Казахстан);

Соперники по матчам, которые состоятся 13 и 27 февраля, уточняются.