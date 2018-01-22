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23 января «Арсенал» сыграет с командой «Теннис-Боруссия»

23 января «Арсенал» сыграет с командой «Теннис-Боруссия»

Матч состоится в 16.00.

Первым соперником тульского «Арсенала» на сборах в Турции станет команда из Германии — «Теннис-Боруссия». Матч состоится 23 января в 16.00 по МСК.

Отметим, что за этот клуб в сезоне 1999/2000 выступал бывший тренер туляков Сергей Кирьяков.

Также оружейники сыграют со следующими командами:

  • 27 января — «Габала» (Азербайджан);
  • 3 февраля — «Лудогорец» (Болгария);
  • 6 февраля — «Динамо» (Тбилиси, Грузия);
  • 20 февраля — «Кайрат» (Казахстан);

Соперники по матчам, которые состоятся 13 и 27 февраля, уточняются.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:51 +3
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