23 января «Арсенал» сыграет с командой «Теннис-Боруссия»
Матч состоится в 16.00.
Первым соперником тульского «Арсенала» на сборах в Турции станет команда из Германии — «Теннис-Боруссия». Матч состоится 23 января в 16.00 по МСК.
Отметим, что за этот клуб в сезоне 1999/2000 выступал бывший тренер туляков Сергей Кирьяков.
Также оружейники сыграют со следующими командами:
- 27 января — «Габала» (Азербайджан);
- 3 февраля — «Лудогорец» (Болгария);
- 6 февраля — «Динамо» (Тбилиси, Грузия);
- 20 февраля — «Кайрат» (Казахстан);
Соперники по матчам, которые состоятся 13 и 27 февраля, уточняются.
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