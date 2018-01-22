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Хотите, чтоб о Туле сняли выпуск передачи «Орел и решка»? Голосуйте!
Фото из архива Myslo.

Хотите, чтоб о Туле сняли выпуск передачи «Орел и решка»? Голосуйте!

Для этого оружейная столица должна выйти в лидеры рейтинга.

Телеканал «Пятница!» готовит новый сезон известной передачи о путешествиях. На этот раз ведущие шоу «Орел и Решка» собираются посетить российские города. Какой город попадет в объективы телекамер теперь решает телезритель.

В рамках подготовки к новому сезону «Пятница!» запустила народное голосование. Чтобы увидеть свой город в популярной передаче, жители Тулы могут проголосовать за него на официальном сайте телеканала.

Поддержать свой город и сделать его лидером голосования можно здесь.

На данный момент Тула на 17-м месте в списке.

В голосовании участвуют города с населением от 100000 человек. За один город можно голосовать один раз.

Топ-20 выглядит следующим образом:

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:29 +3
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