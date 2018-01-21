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Нападающий «Арсенала» Эванс Кангва: «Если бы не футбол, стал бы священником»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Нападающий «Арсенала» Эванс Кангва: «Если бы не футбол, стал бы священником»

Замбийский футболист не исключает, что после завершения карьеры все же станет священником.

Нападающий тульского «Арсенала» замбиец Эванс Кангва в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, что если бы не футбол, стал бы священником.

- Я рос в довольно бедной семье. Мне приходилось часто ходить в церковь и молиться за родителей и друзей. И уже тогда я решил, что в будущем стану священником. Но бог дал мне возможность неплохо играть в футбол. И мой отец (он, кстати, играл на позиции вратаря) говорил мне: «Эванс, у тебя талант, ты должен серьезно заниматься этим спортом». Но до определенного момента я несильно к нему прислушивался. Думал о церкви, думал о боге. Но когда подрос, понял, что футбол может стать делом моей жизни, который позволит мне кормить семью, зарабатывать деньги. В итоге позвали в сборную. Хотя, не исключаю, что после завершения карьеры я все-таки стану священником.

— Сейчас вам сложно в России — без своей церкви?

- В Турции и Израиле ее тоже не было… Зато по интернету я могу смотреть наш церковный, христианский канал. По воскресеньям по нему идут специальные религиозные передачи. И я молюсь. Моя жена мне часто напоминает, звонит: «Эванс, ты не забыл, что сегодня воскресенье, ты посмотрел передачу»?

— Самый большой человеческий грех?

- Самый тяжкий? Так… Выделю два. Убить человека и переспать с женой своего друга.

— Ваша набожность не мешает вам играть в футбол, бить соперников по ногам, постоянно вести единоборства?

- На поле нужно от всего отключаться и думать только об игре. Тебе приходится меняться, становиться злее, агрессивнее. Иногда переступать через свои принципы. Но это твоя работа! А вот после окончания матча, если ты чувствуешь, что не прав, должен подойти и попросить прощения за грубость.

Полную версию интервью читайте здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:25 +2
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