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Туляки отметили День снега: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Туляки отметили День снега: фоторепортаж

Детские улыбки, море позитива и веселья: так прошел день в Некрасово.

В Тульской области, наконец-то, выпал снег. А это значит, что пришло время доставать свои лыжи, санки, ватрушки и сноуборды. Тем более сегодня был прекрасный повод — Международный день снега.

Десятки туляков отметили этот праздник в горнолыжном комплексе парка активного отдыха Некрасово. Мероприятие организовано Федерацией горнолыжного спорта Тульской области при поддержке регионального комитета по спорту.

Все желающие попробовали свои силы на учебной трассе и получили бесплатные рекомендации тренеров.

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День снега в Некрасово, Фото: 1
День снега в Некрасово, Фото: 2
День снега в Некрасово, Фото: 3
День снега в Некрасово, Фото: 4
День снега в Некрасово, Фото: 5
День снега в Некрасово, Фото: 6
День снега в Некрасово, Фото: 7
День снега в Некрасово, Фото: 8
День снега в Некрасово, Фото: 9
День снега в Некрасово, Фото: 10
День снега в Некрасово, Фото: 11
День снега в Некрасово, Фото: 12
День снега в Некрасово, Фото: 13
День снега в Некрасово, Фото: 14
День снега в Некрасово, Фото: 15
День снега в Некрасово, Фото: 16
День снега в Некрасово, Фото: 17
День снега в Некрасово, Фото: 18
День снега в Некрасово, Фото: 19
День снега в Некрасово, Фото: 20
День снега в Некрасово, Фото: 21
День снега в Некрасово, Фото: 22
День снега в Некрасово, Фото: 23
День снега в Некрасово, Фото: 24
День снега в Некрасово, Фото: 25
День снега в Некрасово, Фото: 26
День снега в Некрасово, Фото: 27
День снега в Некрасово, Фото: 28
День снега в Некрасово, Фото: 29
День снега в Некрасово, Фото: 30
День снега в Некрасово, Фото: 31
День снега в Некрасово, Фото: 32
День снега в Некрасово, Фото: 33
День снега в Некрасово, Фото: 34
День снега в Некрасово, Фото: 35
День снега в Некрасово, Фото: 36
День снега в Некрасово, Фото: 37
День снега в Некрасово, Фото: 38
День снега в Некрасово, Фото: 39
День снега в Некрасово, Фото: 40
День снега в Некрасово, Фото: 41
День снега в Некрасово, Фото: 42
День снега в Некрасово, Фото: 43
День снега в Некрасово, Фото: 44
День снега в Некрасово, Фото: 45
День снега в Некрасово, Фото: 46
День снега в Некрасово, Фото: 47
День снега в Некрасово, Фото: 48
День снега в Некрасово, Фото: 49
День снега в Некрасово, Фото: 50
День снега в Некрасово, Фото: 51
День снега в Некрасово, Фото: 52
День снега в Некрасово, Фото: 53
День снега в Некрасово, Фото: 54
День снега в Некрасово, Фото: 55
День снега в Некрасово, Фото: 56
День снега в Некрасово, Фото: 57
День снега в Некрасово, Фото: 58
День снега в Некрасово, Фото: 59
День снега в Некрасово, Фото: 60
День снега в Некрасово, Фото: 61
День снега в Некрасово, Фото: 62
День снега в Некрасово, Фото: 63
День снега в Некрасово, Фото: 64
День снега в Некрасово, Фото: 65
День снега в Некрасово, Фото: 66
День снега в Некрасово, Фото: 67
День снега в Некрасово, Фото: 68
День снега в Некрасово, Фото: 69
День снега в Некрасово, Фото: 70
День снега в Некрасово, Фото: 71
День снега в Некрасово, Фото: 72
День снега в Некрасово, Фото: 73
День снега в Некрасово, Фото: 74
День снега в Некрасово, Фото: 75
День снега в Некрасово, Фото: 76
День снега в Некрасово, Фото: 77
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:05 +9
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