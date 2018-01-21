Туляки отметили День снега: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Детские улыбки, море позитива и веселья: так прошел день в Некрасово.

В Тульской области, наконец-то, выпал снег. А это значит, что пришло время доставать свои лыжи, санки, ватрушки и сноуборды. Тем более сегодня был прекрасный повод — Международный день снега.

Десятки туляков отметили этот праздник в горнолыжном комплексе парка активного отдыха Некрасово. Мероприятие организовано Федерацией горнолыжного спорта Тульской области при поддержке регионального комитета по спорту.

Все желающие попробовали свои силы на учебной трассе и получили бесплатные рекомендации тренеров.

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