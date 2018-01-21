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В Тульской области егерь, застреливший грибника вместо кабана, получил срок

В Тульской области егерь, застреливший грибника вместо кабана, получил срок

Происшествие случилось в лесу в Дубенском районе.

42-летний житель Дубенского района признан виновным в ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Судом установлено, что 7 октября 2017 года в период времени с 9.00 до 13.00 два егеря местного лесничества в лесу около д. Слобода Дубенского района искали кабана, раненого накануне во время охоты.

Посреди лесного массива обвиняемый увидел неподвижный силуэт, который принял за кабана. Егерь выстрелил в него, однако это оказался мужчина-грибник. В результате огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда егерю назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:27 +2
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