В Тульской области егерь, застреливший грибника вместо кабана, получил срок

42-летний житель Дубенского района признан виновным в ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Судом установлено, что 7 октября 2017 года в период времени с 9.00 до 13.00 два егеря местного лесничества в лесу около д. Слобода Дубенского района искали кабана, раненого накануне во время охоты.

Посреди лесного массива обвиняемый увидел неподвижный силуэт, который принял за кабана. Егерь выстрелил в него, однако это оказался мужчина-грибник. В результате огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда егерю назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.