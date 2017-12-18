Тульская Федерация восточного единоборства подвела итоги в боях

Фото Александры Дроздовой.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов не только из Тулы, но и городов области – Узловой, Дубны, Ясногорска, Алексина, Плавска, Киреевска, Венёва. Такой массовостью и географией могут похвастаться сейчас немногие спортивные федерации. Присутствовавший на турнире председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев дал высокую оценку развитию восточного боевого единоборства в регионе. Также на открытие турнира с показательным выступлением приехали представители команды Москвы по кобудо, показавшие всем, особенно юным спортсменам, какого мастерства можно достичь в этом виде спорта.

Соревнования были организованы Комитетом Тульской области по спорту и Региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация восточного боевого единоборства Тульской области».

Традиционно они как бы подводили итоги насыщенного спортивного года, в котором туляки приняли участие в семи зональных и всероссийских соревнованиях. Впервые в истории Тульской области 19-летняя Мария Воронина стала серебряным призером чемпионата России в разделе сётокан и выполнила норматив мастера спорта. Приказ о присвоении ей этого звания уже подписан. В минувшем году Мария уже успела попробовать свои силы и на чемпионате мира в Ирландии.

Также серебряным призером чемпионата России стал в этом году Максим Авдошин. Но ему для присвоения звания мастер спорта не хватило технических деталей – по регламенту в его весовой категории должно было быть не менее двенадцати спортсменов, а оказалось только девять.

В тульских соревнованиях без преувеличения приняли участие спортсмены всех возрастов – от мала до велика.

Самым юным было по восемь лет, и для них этот турнир стал первым в жизни.

Звание победителей первенства выиграли:

Ангелина Андрюхина,

Владислав Архипов,

Никита Старчак,

Антон Коробов,

Иван Дорожкин,

Степан Илюнин,

Алена Сухотина,

Ольга Щербакова,

Валерия Самоходкина,

Илья Марков,

Вероника Сазонова,

Григорий Рыжов,

Дарья Кравченко,

Елена Коврига,

Иван Хомяков,

Софья Брагина,

Дарья Ермоленко,

Валерия Швецова,

Даниил Сошев,

Руслан Череван,

Денис Махин,

Фрол Бабкин,

Никита Морозов,

Артем Колбусов,

Роман Акишин,

Валиаддин Зейналов,

Кирилл Климанов,

Карина Невская,

Егор Кальнов,

Рауль Чоамо,

Николай Кирович,

Никита Фомин.

Среди взрослых чемпионами в своих категориях стали:

Екатерина Чуркина,

Анастасия Борисова,

Максим Полохин,

Максим Авдошин.

Звание абсолютного чемпиона области выиграл туляк Никита Коробов, который был первым во всех дисциплинах, в которых принимал участие.

Президент Федерации восточного боевого единоборства Тульской области Антон Кондратьев особенно отметил тот факт, что прошедшие соревнования закончились без единой травмы. Это стало возможным благодаря не только хорошей подготовке участников, но и профессиональному судейству. Кстати, доцент, кандидат педагогических наук, мастер боевых искусств России, обладатель 5 дана А. Кондратьев был награжден почетной грамотой Всероссийской федерации кобудо за развитие восточного боевого единоборства в Тульской области и патриотическое воспитание молодежи.

По итогам соревнований была сформирована сборная команда Тульской области по восточному боевому единоборству на 2018 год.