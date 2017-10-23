Аналитика: «Арсенал» не успел отыграться в Каспийске

Фото пресс-службы «Арсенала».

Двух забитых мячей не хватило оружейникам, чтобы набрать очки в матче с «Анжи». Чуда в Санкт-Петербурге не удалось повторить.

Статистика против нас

После триумфа в Санкт-Петербурге впору было внимательнее вчитаться в историческую фразу Божовича: «В матче с „Зенитом“ на нашей стороне может оказаться статистика. Если эта команда никому еще не проигрывала, рано или поздно с ней это произойдет». Теперь на статистику уповал «Анжи», осевший на последнем месте в турнирной таблице. К тому же команды под руководством Божовича никогда не проигрывали в Каспийске. В общем, было от чего насторожиться.

К тому же соперник из Махачкалы в последних играх показывает весьма добротный футбол. Достаточно вспомнить, что совсем недавно отсюда еле унес ноги «Зенит», сыгравший 2:2. А побиться на встречных курсах с самой богатой командой России, да еще дважды при этом забив — дорогого стоит. Времена, когда команда из Дагестана прочно стояла на вылет теперь отошли в прошлое. Тем более в нынешнем непредсказуемом чемпионате. Тульские болельщики, например, до сих пор вспоминают обидное поражение дома от «Амкара», а эта команда только что отстояла ничью в Москве с грозой всей Севильи.

У «Арсенала» из-за перебора желтых карточек пропускал матч Горан Чаушич — один из определяющих игру футболистов в нынешнем сезоне. Да еще уже на 33 минуте вынужден был покинуть поле Сунзу. Вместо него Божович бросил в бой Григалаву. Уже после матча, отвечая на просьбу прокомментировать его игру, Миодраг ответил, что Григалава настоящий боец, и доволен его игрой. Хотя после тяжелой травмы он еще не совсем готов играть. Увы, с небольшой арсенальской скамейкой запасных любая потеря выглядит критичной. А у нас в последних матчах нет Александрова и все еще лечится Берхамов.

Кругом по два

Все-таки в футболе многое решает случайность. Примерно она и случилась уже на восьмой минуте. Махачкалинец Хубулов подал мяч с угловой отметки, причем на такой траектории, которая дезориентировала нашего вратаря. Мяч вынырнул из гущи игроков, и Габулов успел только подставить руку, чтобы изменить направление удара. Все произошло настолько стремительно, что сразу трудно было разобраться, кто же на самом деле стал автором забитого гола. В конце концов его записали на счет Габулова.

Обидно, конечно, когда мячи в ворота залетают от своего игрока. Но отметим все же удачные действия соперника, которые и привели к голу.

Хорошая и сильная подача на неудобной для защиты высоте. Агрессивные действия игроков атаки — не зря сначала показалось, что это Самараджич нанес решающий удар во всей комбинации. Когда все решают доли секунды, в быстро меняющееся обстановке, важно не только удачно действовать самим, но и заставить ошибиться соперника. Игрокам «Анжи» это удалось.

Не случись этого гола, скорее всего «Арсенал», как это бывало не раз в гостевых матчах, успел бы освоиться, и таких вольностей у своих ворот уже бы не позволял. Но так вышло, что соперник повел, и надо было чем-то отвечать.

«Арсенал» в этот оставшийся до перерыва отрезок времени смотрелся. Хорош был на острие атаки Кангва. Мог сравнять счет Джорджевич, замыкавший передачу с фланга фирменным ударом головы — выручил хозяев вратарь Лория. А сравнял счет Сергей Ткачев, открывшийся в затяжной атаке почти на пятачке перед воротами под передачу Комбарова.

Насколько оптимистично завершался первый тайм, настолько нелепо начался второй. Судья Безбородов углядел нарушение правил со стороны Беляева и назначил ну очень спорный пенальти.

Суть даже не в том — толкал или не толкал в спину нападающего «Анжи» Беляев. Скорее всего как минимум подталкивал. Так действуют все защитники. Просто не от всех так удачно падают соперники, чтобы был повод для пенальти.

При этом на повторе видно, что Беляев без нарушения правил выиграл позицию, боровшийся с ним Прудников уже не успевал к мячу. Во всяком случае настолько, чтобы угрожать воротам. И если любой контакт с защитником в чужой штрафной — это пенальти, то какой-то странный у нас футбол.

Еще более странным стало решение засчитать третий мяч в ворота «Арсенала». На телеповторах невозможно не рассмотреть, что Гулиев находится в положении вне игры. При этом игрок «Анжи» словно специально для судьи еще и замер стоп-кадром на доли секунды, уходя от офсайда. Может, конечно, это и сбило арбитра на линии с толку, но, наверное, человек, работающий на высшем уровне российского футбола, должен иметь некоторую квалификацию, чтобы разбираться в таких спорных моментах. Опять же как тут не вспомнить два смелых решения в игре «Арсенала» в Санкт-Петербурге, когда голы самого «Зенита» отменялись из-за вне игры.

Получается. в Санкт-Петербурге у судей хватает смелости поднимать вверх флажки, а в Каспийске нет?

Как бы то ни было, два свистка не в нашу пользу, два гола, и «Арсенал» уступал уже два мяча. Кругом по два.

Фору в два гола туляки отыграли почти тут же. Джорджевич был неумолимо точен после навеса Альвареса и головой переправил мяч в угол. Время, чтобы отыграться, еще оставалось, но большего сделать, к сожалению, не удалось.

Впереди — ЦСКА

Весьма интересно комментировал итоги матча Миодраг Божович. Особенно что касается второго арсенальского мяча: «Забили гол, после этого не успели сравнять счет». В этой фразе, пожалуй, один из ключей яркой игры «Арсенала» в нынешнем сезоне. Причины ищутся прежде всего в игре своих футболистов. Ни слова о судьях, пенальти. В другом интервью после этого матча главный тренер «Арсенала» философски, в духе Гаджи Гаджиева, заметил: «Если судья поставил мяч на точку — это пенальти». Но до последнего тренерский штаб, если судить по этим фразам, ждал, что команда опять вернется в игру, проявит бойцовские качества, и удача за это отблагодарит.

Все, кто видел матч, согласятся: надежды на более удачный исход сохранялись до последней минуты. «Арсенал» не вымучивал голы, а пытался созидать, комбинировать, и соперник это позволял. Но после двух убийственных дебютов в каждом из таймов, всякий раз находить козыри для того, чтобы отыграться, оказалось непросто.

Насколько на исход матча повлияли судейские решения?

Если вспомнить моментальный ответ на гол, забитый из вне игры, получается, что решающим стал эпизод с пенальти. Относительно него, конечно, интересно будет послушать комментарии специалистов, но они ничего уже не решат. С нашей точки зрения одиннадцатиметровый был как минимум вымученный.

Матч в Каспийске остался в прошлом. А впереди — пятничная игра дома с ЦСКА. Как бы плохо армейцы ни смотрелись в пресловутом поединке против «Базеля», они по-прежнему участники Лиги чемпионов и претенденты на место в тройке лучших российского чемпионата. А вот «Арсенал» пока только учится быть самодостаточным, иметь собственную гордость. Но даже такие матчи, как в Каспийске, с тремя пропущенными дурацкими голами, говорят о том, что у тульской команды есть свои козыри в противостоянии с одним из самых сильных и стабильных клубов страны. Есть характер, есть, может, пока не класс — иначе его бы хватило, чтобы вытащить игру с «Анжи», но хороший уровень игры, когда счастье команда ищет в атаке. И, как представляется, наш дуэт нападающих Джоржевич — Кангва уж как минимум не хуже нынешней армейской атаки. Значит, будет интересно.

мнения

Миодраг Божович, главный тренер «Арсенала»:

- Мы плохо начали матч, быстро пропустили. Я благодарю своих игроков. Они бились, сражались, но удача отвернулась от нас.

Вадим Скрипченко, главный тренер «Анжи»:

- После забитого гола игра у нас абсолютно не шла. Упустили инициативу, соперник ее перехватил. Когда есть непростая ситуация в турнирной таблице, это довлеет над командой. Победа нам была нужна как глоток свежего воздуха.

статистика

«Анжи» — «Арсенал» — 3:2 (1:1).

22 октября. Каспийск. Стадион «Анжи Арена»

Судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Голы: Габулов (8, в свои ворота), Ткачев (40), Хубулов (47, с пенальти), Гулиев (64), Джорджевич (66).

«Анжи»: Лория, Тетрашвили, Полуяхтов, Хубулов (Яковлев, 69), Армаш, Афонин, Прудников (Кацаев, 90), Самарджич, Бакаев (Гулиев, 46), Маркелов, Брызгалов.

«Арсенал»: Габулов, Сунзу (Григалава, 33), Альварес, Комбаров, Максимов (Расич, 83), Беляев, Горбатенко, Боурчану, Джорджевич, Кангва, Ткачёв (Шевченко, 83).

Предупреждения: Самарджич — Ткачёв, Комбаров.