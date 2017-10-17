В Тулу приехал главный футбольный трофей

Фото Дмитрия Дзюбина.

17 октября в рамках тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA в Тулу привезли главный футбольный трофей. Приз, вручаемый победителям мирового первенства, сделан из чистого золота и весит 6,142 кг. Он представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках.

Тур официально стартовал 9 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. После чего трофей отправился в путешествие по нашей стране. Легендарный приз уже увидели жители Красноярска, Омска, Челябинска, Уфы, Перми, Пензы, Саранска, Ярославля и Калининграда.

Кстати, на время тура в Цюрихе выставлена копия Кубка — он весит и выглядит так же, как оригинал, но сделан из позолоченной бронзы.

В пресс-конференции тура Кубка приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, руководитель по связям с общественностью проекта системы «Coca-Cola Россия» по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA-2018 Олег Пилецкий, посол города-организатора ЧМ Ростова-на-Дону Виктория Лопырева, помощник тренера ФК «Арсенала», участник чемпионата мира по футболу 2002 года Игорь Семшов.

Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин – Футбол — это один из самых популярных видов спорта в нашей стране. Полстраны играет в на спортивных площадках, во дворах, и Тульская область — не исключение. Мы все любим футбол и болеем за наш клуб «Арсенал», который второй год подряд выступает в Премьер-лиге. Конечно же, мы все поддерживаем и нашу национальную сборную по футболу, которая совсем скоро сразится с достаточно серьезными соперниками. Хочу сказать слова благодарности всем организаторам тура. Это уникальная возможность для нас прикоснуться к серьезному трофею, увидеть его. Мы все уверены, что тур вдохновит наших детей, молодежь, чтобы все занимались спортом. Любите футбол, играйте в футбол. Мы будем болеть за нашу сборную и желаем ей успехов!

Олег Пилецкий:

Олег Пилецкий – Тур Кубка является очень важным моментом и этапом подготовки к этому главному футбольному событию 2018 года. Специально для России мы организовали самый длинный тур по стране-хозяйке за всю историю. Кубок посетит 25 городов — от Калининграда до Владивостока. Пробудет здесь 123 дня, проедет порядка 127 тысячи километров, поменяет 11 часовых поясов. В тур входят города, которые не принимают у себя чемпионат мира. Для нас важно, чтобы как можно больше людей увидели трофей, смогли сфотографироваться с ним, стать частью футбольной истории. Такого количества людей, как в Туле, мы не видели ни в одном городе! Я надеюсь, что трофей вдохновит девушек и парней заниматься этим видом спорта, несмотря на особенности своего развития. Особое внимание мы уделяем приезду спортивных школ, домов-интернатов. Мы хотим, чтобы праздник был одинаково доступен для всех.

Виктория Лопырёва:

Виктория Лопырёва – Я первый раз в этом замечательном городе. Знаю, что Тула — футбольный город, здесь любят футбол. Хочу сказать большое спасибо за гостеприимство. Считаю, что Тула — один из городов, который обязательно посетят наши иностранные гости во время ЧМ. Я сама уже проверила, какая здесь замечательная дорога, доехала очень быстро. Точно уверена — Туле есть, что показать нашим иностранным гостям. Я хочу пожелать нам всем, чтобы мы достояно приняли иностранных гостей. Для нас ЧМ — не только футбольный праздник, это еще и возможность совершенно иначе представить нашу страну в глазах всего мира. Это событие даст огромный импульс развития футбола, туристического сектора и, как следствие, развитие экономики.

Игорь Семшов:

Игорь Семшов – Хочу сказать, что в нашей стране будет грандиозное событие — чемпионат мира. Болельщики воочию увидят лучшие сборные мира и футболистов. Не случайно кубок сегодня в Туле, где к футболу особое отношение. Трофей — стимул для молодых футболистов, которые мечтают играть на чемпионатах мира и Европы, в сборной своей страны. Для этого им нужно расти и через «Арсенал» добиваться путевки в сборную. А болельщики будут не против, если в составе национальной команды будет представитель из «Арсенала». Для этого есть все условия.

Также Алексей Геннадьевич подчеркнул, что в Тульской области большое внимание уделяется развитию спорта.

– У нас порядка 22 спортивных школ и секций по футболу. Около 3,5 тысяч детей бесплатно регулярно занимаются. Мы не будем останавливаться на достигнутом. Буквально в этом году открыли училище олимпийского резерва в Новомосковске. Мы надеемся, что с нашей тульской земли выйдут молодые звезды футбола российского масштаба! — заявил губернатор.

После пресс-конференции на сцене возле кремля Кубок представили тулякам.

На сцену также вышли футболисты «Арсенала». Их Алексей Дюмин совместно с болельщиками поздравили игроков и тренерский штаб с недавней победой над «Зенитом».

Кубок чемпионата мира сможет увидеть любой желающий. Главный футбольный приз выставлен в Атриуме Тульского кремля. Доступ в шатер будет осуществляться в порядке живой очереди или по специальным приглашениям, которые можно получить в определенных точках города (это можно посмотреть на сайте www.coca-cola.ru/football).

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