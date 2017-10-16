В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу

Фото предоставлено участниками.

15 октября в Туле в спортивном зале «Юность» прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу (классическому жиму лёжа). В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из Тулы, Ефремова, Белёва, Алексина, Щёкино, Новомосковска, Дубны, Богородицка и Киреевска.

16 спортсменов спортивной школы «Юность» боролись за медали. Лучшими результатами отличились:

I место – Сергей Демьянов, Денис Семёнов, Андрей Шишкин, Анастасия Давиденко и Екатерина Липовская;

II место – Владислав Ходосевич, Валентина Иванова, Евгений Паршуткин;

III место – Илья Афанасьев, Егор Карогодин.

Тренируют спортсменов Николай Анатольевич Казанцев, Игорь Васильевич Жихарев и Александр Викторович Ивегеш.