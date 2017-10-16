Фото предоставлено участниками.
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу
16 спортсменов спортивной школы «Юность» боролись за медали.
15 октября в Туле в спортивном зале «Юность» прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу (классическому жиму лёжа). В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из Тулы, Ефремова, Белёва, Алексина, Щёкино, Новомосковска, Дубны, Богородицка и Киреевска.
16 спортсменов спортивной школы «Юность» боролись за медали. Лучшими результатами отличились:
- I место – Сергей Демьянов, Денис Семёнов, Андрей Шишкин, Анастасия Давиденко и Екатерина Липовская;
- II место – Владислав Ходосевич, Валентина Иванова, Евгений Паршуткин;
- III место – Илья Афанасьев, Егор Карогодин.
Тренируют спортсменов Николай Анатольевич Казанцев, Игорь Васильевич Жихарев и Александр Викторович Ивегеш.
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