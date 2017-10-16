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В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу
Фото предоставлено участниками.

В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу

16 спортсменов спортивной школы «Юность» боролись за медали.

15 октября в Туле в спортивном зале «Юность» прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу (классическому жиму лёжа). В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из Тулы, Ефремова, Белёва, Алексина, Щёкино, Новомосковска, Дубны, Богородицка и Киреевска.

16 спортсменов спортивной школы «Юность» боролись за медали. Лучшими результатами отличились:

  • I место – Сергей Демьянов, Денис Семёнов, Андрей Шишкин, Анастасия Давиденко и Екатерина Липовская;
  • II место – Владислав Ходосевич, Валентина Иванова, Евгений Паршуткин;
  • III  место – Илья Афанасьев, Егор Карогодин.

Тренируют спортсменов Николай Анатольевич Казанцев, Игорь Васильевич Жихарев и Александр Викторович Ивегеш.

Галерея
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 1
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 2
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 3
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 4
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 5
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 6
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 7
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 8
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 9
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 10
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 11
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 12
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 13
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 14
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 15
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 16
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 17
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 18
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 19
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 20
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 21
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 22
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 23
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 24
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 25
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 26
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 27
В Туле прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, Фото: 28
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:33 +1
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