Назначен главный арбитр на матч «Арсенала» с «Уфой»
Игра состоится 24 сентября в 16.30.
На матч «Уфа» — «Арсенал» назначена судейская бригада. Главный арбитр игры — Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.
В минувшем сезоне 44-летний рефери судил три матча с участием оружейников: «Арсенал» — «Терек» (0:0), «Арсенал» — ЦСКА (0:1) и «Енисей» — «Арсенал» (2:1).
Помогать Безбородову будут Алексей Лунев из Новосибирска и Антон Кобзев из Москвы. Резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Инспектор — Сергей Зуев (Москва).
Матч «Уфа» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 24 сентября, в 16.30.
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