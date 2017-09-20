Погода в Туле 21 сентября: ветер, тепло и без осадков

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг ночью в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь (по данным Метеоинфо до 1 мм). Ветер восточной четверти, 5-10 м/с.

Днем переменная облачность без осадков, ветер восточной четверти 7-12 м/с, местами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +5 до +10, днём – от +17 до +22 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.