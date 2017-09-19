В Киреевске двое рабочих отравились парами краски в канализационном колодце

Как стало известно Myslo, вчера, 18 сентября, в Киреевскую больницу были госпитализированы двое мигрантов. По предварительным данным, 32-летний и 28-летний рабочие при нанесении изоляционного покрытия в канализационном колодце отравились парами краски.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.