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В Киреевске двое рабочих отравились парами краски в канализационном колодце

В Киреевске двое рабочих отравились парами краски в канализационном колодце

По данному факту проводится доследственная проверка.

Как стало известно Myslo, вчера, 18 сентября, в Киреевскую больницу были госпитализированы двое мигрантов. По предварительным данным, 32-летний и 28-летний рабочие при нанесении изоляционного покрытия в канализационном колодце отравились парами краски.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:42 0
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