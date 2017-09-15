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Баскетбольный «Арсенал» стартует в Кубке России
Фото из архива Myslo.

Баскетбольный «Арсенал» стартует в Кубке России

Первым соперником нашей команды станет БК «Русичи».

Баскетбольный «Арсенал» отправился в Курск на Кубок России. Сегодня, 15 сентября, пройдет первый матч турнира. В 19.00 оружейники сыграют с командой «Русичи».

За последние два года туляки пять раз встречались с «Русичами» и одержали четыре победы. В прошлом сезоне соперник занял восьмое место в регулярном чемпионате России Суперлиги-3.

С 9 по 11 сентября курская команда участвовала в Кубке Ярославля.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:35 +2
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