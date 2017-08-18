Туляки завоевали медали на первенстве России по спортивному ориентированию

Фото предоставлено участниками.

В нашей копилке два золота и серебро.

С 10 по 13 августа в городе Чебаркуль Челябинской области прошло первенство России по спортивному ориентированию. Спортсмены тульской спортивной школы «Юность» боролись за медали в четырех дисциплинах: лонг, эстафета, классика и выбор.

По итогам первенства туляки завоевали несколько медалей.

Анна Сафронова стала победительницей в дисциплинах «кросс-классика» и «кросс-выбор».

Сергей Рогов добыл серебро в дисциплине «кросс-выбор».

Спортсменов подготовили Тамара Дмитриевна Овсянникова и Вадим Владимирович Порхун.

Поздравляем тренеров и спортсменов и желаем достижения новых спортивных высот!