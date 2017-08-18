Фото предоставлено участниками.
Туляки завоевали медали на первенстве России по спортивному ориентированию
В нашей копилке два золота и серебро.
С 10 по 13 августа в городе Чебаркуль Челябинской области прошло первенство России по спортивному ориентированию. Спортсмены тульской спортивной школы «Юность» боролись за медали в четырех дисциплинах: лонг, эстафета, классика и выбор.
По итогам первенства туляки завоевали несколько медалей.
Анна Сафронова стала победительницей в дисциплинах «кросс-классика» и «кросс-выбор».
Сергей Рогов добыл серебро в дисциплине «кросс-выбор».
Спортсменов подготовили Тамара Дмитриевна Овсянникова и Вадим Владимирович Порхун.
Поздравляем тренеров и спортсменов и желаем достижения новых спортивных высот!
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