В Киреевском районе мужчина заживо сжег знакомого

Киреевский районный суд вынес обвинительный приговор 32-летнему жителю поселка Бородинский Киреевского района. Суд признал его виновным в ч.4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд установил, что 3 мая в деревне Бородино пьяный обвиняемый возле одного из домов избил своего знакомого. Когда тот упал на землю, злоумышленник наступил ногой ему на горло. На этом мучения потерпевшего не закончились.

Преступник засыпал знакомого соломой и поджег.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.